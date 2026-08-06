Semaine gourmande After work, couture en cuisine ! Dame Zsazsa Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Mazet-Saint-Voy

Semaine gourmande After work, couture en cuisine !

Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:00:00

fin : 2026-10-22 20:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Elodie vous propose de confectionner votre manique. Un accessoire pratique pour réunir vos convives autour d’un délicieux gratin ! Atelier clôturé autour d’un apéro-dinatoire !

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Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com

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English :

Elodie invites you to make your own oven mitt—a handy accessory for gathering your guests around a delicious gratin! The workshop wraps up with a light lunch and drinks!

L’événement Semaine gourmande After work, couture en cuisine ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon