Semaine gourmande After work, couture en cuisine ! Dame Zsazsa Mazet-Saint-Voy
jeudi 22 octobre 2026 · Dame Zsazsa · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Semaine gourmande After work, couture en cuisine !
Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:00:00
fin : 2026-10-22 20:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Elodie vous propose de confectionner votre manique. Un accessoire pratique pour réunir vos convives autour d’un délicieux gratin ! Atelier clôturé autour d’un apéro-dinatoire !
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Dame Zsazsa 17 Allée de la Petite Roche Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 40 00 43 damezsazsa@gmail.com
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English :
Elodie invites you to make your own oven mitt—a handy accessory for gathering your guests around a delicious gratin! The workshop wraps up with a light lunch and drinks!
L’événement Semaine gourmande After work, couture en cuisine ! Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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