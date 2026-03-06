Semaine gourmande pêche aux leurres en lac Tence

Semaine gourmande pêche aux leurres en lac Tence samedi 17 octobre 2026.

Semaine gourmande pêche aux leurres en lac

Barrage de Lavalette Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Réglementation, matériel, leurres, technique, pratique et surprise ! avec Albert Vallet. Ouvert à tous.
Barrage de Lavalette Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Regulations, equipment, lures, technique, practice and surprises! with Albert Vallet. Open to all.

