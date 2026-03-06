Semaine gourmande pêche aux leurres en lac Tence
Semaine gourmande pêche aux leurres en lac Tence samedi 17 octobre 2026.
Semaine gourmande pêche aux leurres en lac
Barrage de Lavalette Tence Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Réglementation, matériel, leurres, technique, pratique et surprise ! avec Albert Vallet. Ouvert à tous.
Barrage de Lavalette Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
Regulations, equipment, lures, technique, practice and surprises! with Albert Vallet. Open to all.
L’événement Semaine gourmande pêche aux leurres en lac Tence a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon