Semaine gourmande pêche aux leurres en lac Tence

Semaine gourmande pêche aux leurres en lac

Barrage de Lavalette Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Réglementation, matériel, leurres, technique, pratique et surprise ! avec Albert Vallet. Ouvert à tous.

Barrage de Lavalette Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Regulations, equipment, lures, technique, practice and surprises! with Albert Vallet. Open to all.

