Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan Esplanade des Pénitents Tence
jeudi 22 octobre 2026 · Esplanade des Pénitents · Tence
Informations pratiques
Tence
Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan
Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 16:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Marie vous ouvre les portes de la Chapelle des Pénitents blancs et de son histoire.
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Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
Marie introduces you to the Chapel of the White Penitents and its history.
L’événement Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan Tence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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