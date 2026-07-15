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AGENDA · Tence

Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan Esplanade des Pénitents Tence

jeudi 22 octobre 2026 · Esplanade des Pénitents · Tence

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Esplanade des Pénitents
Adresse
Chapelle des Pénitents
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
3 3 3

Tence

Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan

Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :
2026-10-22

Marie vous ouvre les portes de la Chapelle des Pénitents blancs et de son histoire.
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Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

Marie introduces you to the Chapel of the White Penitents and its history.

L’événement Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan Tence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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