Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan Esplanade des Pénitents Tence

Informations pratiques

Tence

Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan

Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:00:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Marie vous ouvre les portes de la Chapelle des Pénitents blancs et de son histoire.

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Esplanade des Pénitents Chapelle des Pénitents Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

Marie introduces you to the Chapel of the White Penitents and its history.

L’événement Semaine gourmande Visite et goûter aux saveurs d’antan Tence a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon