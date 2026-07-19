Semaine Hygge, pour prendre soin de sa santé mentale. Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Informations pratiques

Die

Semaine Hygge, pour prendre soin de sa santé mentale.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-13

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-13

Toute la semaine HYGGE*, la galerie de la médiathèque se transforme en îlot de bien-être fauteuils, musique, magazines, coloriages… installez-vous ! dans le cadre des Semaines d’Information sur la santé mentale.

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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

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English :

Throughout HYGGE* Week, the library gallery will be transformed into an “oasis of well-being”: armchairs, music, magazines, coloring books… make yourself at home! As part of Mental Health Awareness Week.

L’événement Semaine Hygge, pour prendre soin de sa santé mentale. Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois