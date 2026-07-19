Semaine Hygge, pour prendre soin de sa santé mentale. Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
mardi 13 octobre 2026 · Médiathèque départementale Diois-Vercors · Die
Informations pratiques
Die
Semaine Hygge, pour prendre soin de sa santé mentale.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-13
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-13
Toute la semaine HYGGE*, la galerie de la médiathèque se transforme en îlot de bien-être fauteuils, musique, magazines, coloriages… installez-vous ! dans le cadre des Semaines d’Information sur la santé mentale.
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
Throughout HYGGE* Week, the library gallery will be transformed into an “oasis of well-being”: armchairs, music, magazines, coloring books… make yourself at home! As part of Mental Health Awareness Week.
L’événement Semaine Hygge, pour prendre soin de sa santé mentale. Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois
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