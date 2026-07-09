Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel Centre Social L’Embarc’adhère Thoissey
mardi 13 octobre 2026 · Centre Social L'Embarc'adhère · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel
Centre Social L’Embarc’adhère 2 rue de la Grande Mademoiselle Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:30:00
fin : 2026-10-13 19:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Évènement autour de l’accompagnement des parents lors de l’arrivée d’un nouveau-né au sein du foyer. Organisation d’ateliers et d’échanges sur le portage, le massage bébé, l’allaitement et atelier musical et corporel. Promotion de la lecture parent/ bébé
.
Centre Social L’Embarc’adhère 2 rue de la Grande Mademoiselle Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 09
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English :
Event focused on supporting parents as they welcome a newborn into their home. Organizing workshops and discussions on babywearing, infant massage, breastfeeding, and music and movement workshops. Promoting parent-infant reading.
L’événement Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel Thoissey a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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