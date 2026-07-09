Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel Centre Social L’Embarc’adhère Thoissey

Informations pratiques

Thoissey

Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel

Centre Social L’Embarc’adhère 2 rue de la Grande Mademoiselle Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:30:00

fin : 2026-10-13 19:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Évènement autour de l’accompagnement des parents lors de l’arrivée d’un nouveau-né au sein du foyer. Organisation d’ateliers et d’échanges sur le portage, le massage bébé, l’allaitement et atelier musical et corporel. Promotion de la lecture parent/ bébé

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Centre Social L’Embarc’adhère 2 rue de la Grande Mademoiselle Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 09

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English :

Event focused on supporting parents as they welcome a newborn into their home. Organizing workshops and discussions on babywearing, infant massage, breastfeeding, and music and movement workshops. Promoting parent-infant reading.

L’événement Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel Thoissey a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre