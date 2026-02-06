Semaine nationale de la petite enfance au château fort musée pyrénéen LOURDES Lourdes

Semaine nationale de la petite enfance au château fort musée pyrénéen

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, le château fort musée pyrénéen vous propose des animations gratuites pour les 0 à 3 ans.

> Du 14 au 21 mars, tous les jours à 9h30 et 16h

Parcours libre dans le Musée avec des installations sensorielles.

Informations et réservations au 05 62 42 37 37.

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 37 37 chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

English :

As part of National Childcare Week, the château fort musée pyrénéen is offering free activities for 0-3 year olds.

> From March 14 to 21, daily at 9.30am and 4pm:

Free tour of the Museum with sensory installations.

Information and reservations on 05 62 42 37 37.

