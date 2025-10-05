Semi-marathon Sedan/Charleville Sedan

Semi-marathon Sedan/Charleville

Avenue Phillipoteaux Sedan Ardennes

2026-10-04

2026-10-04

2026-10-04

Marquée par son côté populaire, son ambiance chaleureuse et la sympathie de son public aux cris encourageants, le Sedan-Charleville est la plus ancienne course pédestre de ville à ville de France. Elle a vu le jour en 1906 et est longue de 23,6 kilomètres. En plus des spectateurs enthousiastes, des animations musicales viendront agrémenter la course. Le nombre des participants dépasse régulièrement les 3000. Le départ est à Sedan et les coureurs découvrent en sortant de la ville les plaines ardennaises. Le parcours, avec ses côtes et ses faux plats, se fait à proximité de la Meuse. De nombreux villages du territoire Ardenne Métropole sont traversés Dom-Le-Mesnil , Flize , Elaire… puis il pénètre jusqu’au centre historique de Charleville, en parcourant plusieurs kilomètres au sein de la ville. Navettes de bus, consigne de sacs et accueil handi sports

The Sedan-Charleville is France’s oldest city-to-city race, characterized by its popular character, warm atmosphere and friendly, encouraging crowds. It was first run in 1906 and is 23.6 kilometers long. In addition to enthusiastic spectators, the race will feature live music. The number of participants regularly exceeds 3,000. The start is in Sedan The start is in Sedan, and runners cover the Ardennes plains on their way out of town. The course, with its hills and false flats, is close to the Meuse river. Many of Ardenne Me?tropole’s villages are crossed: Dom-Le-Mesnil , Flize , Elaire… then it skims up to the historic center of Charleville, covering several kilometers within the city. Bus shuttles, bag lockers and disabled access

