SÉMINAIRE 16/03 – Les lundis de l’IPSIT, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

SÉMINAIRE 16/03 – Les lundis de l’IPSIT Lundi 16 mars, 09h15 ENS Paris-Saclay Essonne

Sur inscription

Un Séminaire des Lundis de l’IPSIT se déroule le lundi 16 mars 2026, de 09h15 à 12h15, dans l’amphithéâtre Simondon 1B36 à l’ENS Paris-Saclay, sur le thème « A Cardiac-Case: When Immunity Leads the Investigation. From diagnostic biomarkers to immune mechanisms in cardiovascular diseases ».

Pour vous inscrire : envoyer un mail à nadine.belzic@inserm.fr

Le programme détaillé (intervenants, titre des intervention) vous sera précisé dans les prochains jours.

ENS Paris-Saclay 4 avenue des sciences, 91400 ORSAY Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

L’IPSIT organise un séminaire « A Cardiac-Case: When Immunity Leads the Investigation. From diagnostic biomarkers to immune mechanisms in cardiovascular diseases » le 16 mars 2026.