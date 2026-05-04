[Séminaire Caen] Présentation du projet CYRCE : Campus Caennais de Cybersecurité., UFR SEGGAT – MRSH, Caen

[Séminaire Caen] Présentation du projet CYRCE : Campus Caennais de Cybersecurité. Lundi 4 mai, 14h15 UFR SEGGAT – MRSH Calvados

Salle des Actes, MRSH 027, UFR SEGGAT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T14:15:00+02:00 – 2026-05-04T15:45:00+02:00

Fin : 2026-05-04T14:15:00+02:00 – 2026-05-04T15:45:00+02:00

Lancé en 2022, le Campus Caennais de Cybersécurité (CYRCE) a pour objectif d’accélérer la montée en compétences en cybersécurité des étudiants et des acteurs du territoire normand. Porté par l’Université de Caen Normandie dans le cadre de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) Compétences et métiers d’avenir (CMA), le projet CYRCE réunit un consortium d’acteurs du territoire incluant l’ENSICAEN, l’ANSSI, la Gendarmerie Nationale, les associations de la filière du numérique et des réseaux d’entreprises normandes. En plus des actions de formation, de sensibilisation et de promotion aux enjeux de la protection des systèmes d’information, est intégré un volet recherche par le financement d’un doctorat et d’un post-doctorat. Le séminaire sera l’occasion de présenter ces deux projets, respectivement menés par Julien Poisson, Post-doctorant au CREM depuis mars 2026 et Elahe MOROVATIMAHINI, doctorante au NIMEC depuis octobre 2025. Encadrés par Fanny SIMON et Haïfa NAFFAKHI, les travaux ont pour ambitions d’identifier les facteurs d’adoption et de rejets de pratiques de cybersécurité chez des entrepreneurs de start-ups ainsi que la construction de la cyber-résilience des PME et des start-ups face aux situations d’adversité cyber et numérique.

UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « vincent.merlin@unicaen.fr »}]

Présentation de Elahe Morovatimahini & Fanny Simon, NIMEC, Université de Caen Normandie, et Haifa Naffakhi & Julien Poisson, CREM, Université de Caen Normandie recherche économie

CREM