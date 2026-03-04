Séminaire franco-québécois sur les mobilités internationales écoresponsables, En ligne, Gif-sur-Yvette
Jeudi 26 mars 2026 de 14h à 17h (heure française)
Cet événement mettra en lumière les initiatives liées au développement durable et à l’écomobilité déployées par chacun des partenaires, tout en offrant un espace d’échange sur les leviers à actionner pour réduire l’empreinte écologique des échanges universitaires entre la France et le Québec.
Au programme :
- Présentation des initiatives DDRS par chacun des établissements
- Présentation de projets étudiant
- Ateliers participatifs
Séminaire interactif en ligne et en duplex entre Polytech Montpellier, l’UQAC, l’ETS et l’Université de Sherbrooke.
Programme complet et lien à venir sur le site du réseau Polytech.
En ligne
Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France
https://www.polytech-reseau.org/seminaire-franco-quebecois-sur-les-mobilites-internationales-ecoresponsables/
4ème édition organisée conjointement par le réseau Polytech, l’École de technologie supérieure, l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Chicoutimi