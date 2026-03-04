Séminaire franco-québécois sur les mobilités internationales écoresponsables, En ligne, Gif-sur-Yvette

Séminaire franco-québécois sur les mobilités internationales écoresponsables Jeudi 26 mars, 14h00 En ligne Essonne

Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T17:00:00+01:00

Séminaire franco-québécois sur les mobilités internationales écoresponsables

Jeudi 26 mars 2026 de 14h à 17h (heure française)

Cet événement mettra en lumière les initiatives liées au développement durable et à l’écomobilité déployées par chacun des partenaires, tout en offrant un espace d’échange sur les leviers à actionner pour réduire l’empreinte écologique des échanges universitaires entre la France et le Québec.

Au programme :

Présentation des initiatives DDRS par chacun des établissements

Présentation de projets étudiant

Ateliers participatifs

Séminaire interactif en ligne et en duplex entre Polytech Montpellier, l’UQAC, l’ETS et l’Université de Sherbrooke.

Programme complet et lien à venir sur le site du réseau Polytech.

En ligne Gif Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France https://www.polytech-reseau.org/seminaire-franco-quebecois-sur-les-mobilites-internationales-ecoresponsables/

4ème édition organisée conjointement par le réseau Polytech, l’École de technologie supérieure, l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Chicoutimi