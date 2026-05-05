Sensibilisation au don du sang, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Sensibilisation au don du sang Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

En continu – Rendez-vous escalier d’honneur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre de la collecte de sang qui aura lieu au musée des Beaux-Arts le 26 mai 2026, l’équipe de l’EFS vous propose un stand de sensibilisation à l’importance du don dans un cadre original et festif.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Nuit européenne des musées

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier