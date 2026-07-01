Sensibilisation sur l’état des orgues de Saint-Charles et de Sainte-Perpétue, Église Saint-Charles, Nîmes

Informations pratiques

Sensibilisation sur l’état des orgues de Saint-Charles et de Sainte-Perpétue Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Charles Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite de l’orgue de chœur Vincent Cavaillé-Coll, accompagnée d’exemples musicaux proposés par Adam Bernadac, organiste de la cathédrale, et Roland Galtier, maître d’œuvre chargé de la restauration de ces orgues.

Église Saint-Charles 40 Bd Gambetta, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie L’église actuelle est édifiée par l’architecte Claude Rollin, en 1773, dans le jardin des pères doctrinaires. Il s’agit d’une construction rectangulaire, composée d’une nef principale de trois travées et de chapelles sur les bas-côtés, des tribunes au-dessus ainsi qu’un choeur semi-circulaire. Le clocher est surélevé par rapport à la nef dont les arcades en plein cintre sont encadrées de pilastres. Les travaux d’agrandissement sont envisagés dès 1844 et l’extension du choeur est entreprise à partir de 1865. Deux travées supplémentaires sont réalisées dans le sanctuaire en 1867. La sacristie, déplacée plus au nord, a conservé son mobilier et côté ouest, un escalier a été aménagé menant à une vaste salle décorée et aux tribunes. L’aménagement intérieur a disparu à la Révolution. Après 1831, une chapelle recouverte de décorations murales de style «troubadour» occupe l’espace laissé par la fermeture du passage ouvert sur la place. Trois autres chapelles présentent également des boiseries du même style, complétées de peintures décoratives à la fin du XIXe siècle.

Visite de l’orgue de chœur Vincent Cavaillé-Coll et exemples musicaux par Adam Bernadac, organiste de la Cathédrale, et Roland Galtier, maître d’œuvre chargé de la restauration de ces orgues.