SEPTEMBAL, Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Jean Jaures de Nevers · Nevers
Informations pratiques
SEPTEMBAL Samedi 19 septembre, 09h30 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nièvre
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Un week-end dédié aux musiques et danses traditionnelles, les 18 et 19 septembre au Café Charbon, Conservatoire et la Médiathèque, avec concerts, bal, ateliers d’initiation et rencontres musicales.
Le 19 septembre :
– Atelier gratuit d’initiation et découverte des musiques traditionnelles
9h30 à 10h30, avec présentation et essai des instruments :
La vielle à roue – Baptiste Poulet – Salle Ravel
La cornemuse – Daniel Langlois – Salle Rachmaninov
– Concert « La Vignerie » – 11h – Médiathèque Jean Jaurès
Plongez dans l’univers de la grande cornemuse bourbonnaise du XVIIIe siècle, à travers les nouvelles mélodies composées par Philippe Prieur.
Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://culture.nevers.fr
17èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles
@SEPTEMBAL
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