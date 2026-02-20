SEPTEMBAL, Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, Nevers

Informations pratiques

SEPTEMBAL Samedi 19 septembre, 09h30 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nièvre

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un week-end dédié aux musiques et danses traditionnelles, les 18 et 19 septembre au Café Charbon, Conservatoire et la Médiathèque, avec concerts, bal, ateliers d’initiation et rencontres musicales.

Le 19 septembre :

– Atelier gratuit d’initiation et découverte des musiques traditionnelles

9h30 à 10h30, avec présentation et essai des instruments :

La vielle à roue – Baptiste Poulet – Salle Ravel

La cornemuse – Daniel Langlois – Salle Rachmaninov

– Concert « La Vignerie » – 11h – Médiathèque Jean Jaurès

Plongez dans l’univers de la grande cornemuse bourbonnaise du XVIIIe siècle, à travers les nouvelles mélodies composées par Philippe Prieur.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://culture.nevers.fr

17èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles

@SEPTEMBAL