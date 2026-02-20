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SEPTEMBAL, Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, Nevers

samedi 19 septembre 2026 · Centre Culturel Jean Jaures de Nevers · Nevers

SEPTEMBAL, Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Jean Jaures de Nevers
Adresse
17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Entrée libre, gratuit

SEPTEMBAL Samedi 19 septembre, 09h30 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nièvre

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Un week-end dédié aux musiques et danses traditionnelles, les 18 et 19 septembre au Café Charbon, Conservatoire et la Médiathèque, avec concerts, bal, ateliers d’initiation et rencontres musicales.
Le 19 septembre :
– Atelier gratuit d’initiation et découverte des musiques traditionnelles
9h30 à 10h30, avec présentation et essai des instruments :
La vielle à roue – Baptiste Poulet – Salle Ravel
La cornemuse – Daniel Langlois – Salle Rachmaninov

– Concert « La Vignerie » – 11h – Médiathèque Jean Jaurès
Plongez dans l’univers de la grande cornemuse bourbonnaise du XVIIIe siècle, à travers les nouvelles mélodies composées par Philippe Prieur.

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://culture.nevers.fr
17èmes Rencontres Musiques et Danses Traditionnelles

@SEPTEMBAL

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