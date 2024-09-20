Septembre en or la Florentine

Une solidarité en or

À l’occasion de Septembre en Or, pour sensibiliser aux cancers pédiatriques, l’association Florentine 4Ever reconduit sa manifestation solidaire autour d’un parcours d’une quarantaine de kilomètres, ouvert à tous les types de motos, et d’un village proposant de nombreuses animations installé sur l’esplanade Vauban. Tous les bénéfices récoltés durant cette journée sont reversés en intégralité pour la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral à l‘Institut Oscar Lambert à Lille.

Boulevard Vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France florentine.4ever@orange.fr

English :

Golden solidarity

On the occasion of Septembre en Or, to raise awareness of pediatric cancers, the Florentine 4Ever association is once again staging its solidarity event, with a forty-kilometer course open to all types of motorcycles, and a village offering a wide range of activities set up on the esplanade Vauban. All proceeds from the event will be donated in full to the Oscar Lambert Institute in Lille for research into infiltrating brain stem glioma.

L’événement Septembre en or la Florentine Abbeville a été mis à jour le 2024-09-20 par OT DE LA BAIE DE SOMME