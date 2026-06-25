Septembre Indien, le festival de musique 100% gratuit de Ménilmontant revient les 19 et 20 septembre Place Maurice Chevalier Paris samedi 19 septembre 2026.

Après

quatre éditions largement applaudies qui ont su rassembler bien au-delà du

quartier, la cinquième édition du festival Septembre Indien se profile.

Ce sera

le samedi 19 septembre de midi à minuit et le dimanche 20 septembre de 13h00 à 20h00 sur la place Maurice Chevalier, entre Belleville et Ménilmontant, dans le

20e arrondissement de Paris

Un

festival 100% bénévole et d’accès entièrement gratuit.

Une

vingtaine d’artistes aux horizons musicaux éclectiques sur trois scènes autour

d’une place comme les Parisien.ne.s les aiment : la place Maurice Chevalier,

face à l’église Notre-Dame de la Croix. Du rock, de la pop, du rap, de la chanson

française, du reggae, du dub, de la samba, des chorales….

En

parallèle des concerts : des associations engagées socialement et localement,

des créateurs locaux, un stand pour les enfants, les écoles du quartier pour la

décoration… sont aussi présents sur un village de stands.

Et la

fabuleuse buvette de l’équipe de Septembre Indien qui sert de vraies pintes.

Sans

oublier à la technique pour la sonorisation, deux partenaires essentiels :

l’ENS Louis-Lumière et le BTS Audiovisuel Jacques Prévert.

Presque

tous les noms de la programmation : la fanfare Tapages, Jamais Jamais, la

chorale Pop and Soul, Objet, Aàgut, Plumes, Jean Jacques B & Brothers, les

Américains, Estaetic, lovebuzz, Mammouth, jazz2ménil, la section Hip Hop du

collège Colette Besson, Delirio Brothers, After JC,

The Broken Arms, HOGO!

Retenez

la date : samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2026…

ON VOUS Y

ATTEND !

Une vingtaine d’artistes aux horizons musicaux éclectiques avec trois scènes autour d’une place comme les Parisiens et les Parisiennes les aiment : la place Maurice Chevalier à Paris 20e.

Et c’est gratuit !

Du samedi 19 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Place Maurice Chevalier Place Maurice Chevalier, 75020, Paris, France 75020 Métro Ménilmontant / Bus N°96Paris

festivalseptembreindien@gmail.com https://www.facebook.com/FestivalSeptembreIndien https://www.facebook.com/FestivalSeptembreIndien



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