Serge Prokofiev, Roméo et Juliette Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Serge Prokofiev, Roméo et Juliette Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS mardi 19 mai 2026.
Auditorium Marcel Landowski
Serge PROKOFIEV, Roméo et Juliette (extraits des suites n°1 et n°2)
Orchestre des Benjamins
Cyril Guignier, direction
2e concert annuel de l’orchestre des Benjamins
Le mercredi 20 mai 2026
de 19h00 à 20h00
Le mardi 19 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00;2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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