Serge Prokofiev, Roméo et Juliette Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

Serge PROKOFIEV, Roméo et Juliette (extraits des suites n°1 et n°2)

Orchestre des Benjamins

Cyril Guignier, direction

2e concert annuel de l’orchestre des Benjamins

Le mercredi 20 mai 2026

de 19h00 à 20h00

Le mardi 19 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T19:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00;2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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