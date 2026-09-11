Serious game sur tablette « La mission de Rol-Tanguy : énigmes en souterrain », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la libération de Paris - Musée du Général Leclerc - Musée Jean Moulin · Paris

Informations pratiques

Serious game sur tablette « La mission de Rol-Tanguy : énigmes en souterrain » 19 et 20 septembre Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Accès toutes les 30mn de 10h30 à 12h30, de 13h30 à 14h30, puis à 17h15.

Enfants de 8 à 12 ans accompagnés de leurs parents.

Les billets sont à prendre directement à la caisse du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Votre mission en famille, si vous l’acceptez : déjouer les plans du terrible « Von Terror » qui menace d’effacer la mémoire d’un lieu emblématique de la Libération de Paris, le poste de commandement souterrain du colonel Rol-Tanguy, situé à 20 m sous le musée.

Un jeu sur tablette qui permet de découvrir sous un nouveau jour l’emblématique poste de commandement du colonel Rol-Tanguy situé sous le musée.

Attention : le PC Rol-Tanguy n’est accessible que par un escalier de cent marches : cette partie de la visite n’est pas accessibles aux personnes à mobilité réduite

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Jeu numérique « La mission de Rol-Tanguy : énigmes en souterrain »

© Photo Anaël Michel, Paris musées