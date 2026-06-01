Serres de collection du Moulin à Tan, Parc du Moulin à Tan, Sens
Serres de collection du Moulin à Tan, Parc du Moulin à Tan, Sens samedi 19 septembre 2026.
Serres de collection du Moulin à Tan 19 et 20 septembre Parc du Moulin à Tan Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Véritable écrin de biodiversité, les serres du Moulin à Tan présentent des plantes tropicales, des espèces rares et de véritables richesses horticoles.
Des visites guidées auront lieu à 14h et 15h30 le samedi et le dimanche.
Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie, 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 65 19 49 https://www.ville-sens.fr/lieux-equipements/moulin-a-tan/
Véritable écrin de biodiversité, les serres du Moulin à Tan présentent des plantes tropicales, des espèces rares et de véritables richesses horticoles.
© Ville de Sens
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