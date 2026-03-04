Session certification TOEFL, Limoges, Limoges

Session certification TOEFL Samedi 7 mars, 09h00 Limoges Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

La certification TOEFL iBT est un atout pour la mobilité internationale dans plus de 200 pays afin d’intégrer plus de 13 000 institutions : USA, UK, Canada, Espagne, Japon, etc… mais aussi en France afin d’intégrer l’un des nombreux cursus anglophones.

Le test TOEFL iBT est une référence mondiale.

Plus de 40 millions de personnes dans le monde ont attesté de leur maitrise de la langue anglaise grâce au test TOEFL iBT. Le test évalue les compétences de compréhension et d’expression écrites et orales dans un contexte universitaire pour les niveaux d’anglais intermédiaire à avancé.

Le test TOEFL iBT® mesure la capacité à utiliser et à comprendre l’anglais universitaire.