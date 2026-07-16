Session d’écoute radio, Médiathèque du Carré d’Art, Nîmes

Informations pratiques

Session d’écoute radio Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

La radio RAJE, Estelle Henry, journaliste, et tous les journalistes en herbe vous proposent une session d’écoute de leurs podcasts sur les médias et l’information. Trois groupes de jeunes issus de trois quartiers différents ont travaillé sur les médias et vous invitent à découvrir leurs réalisations.

Médiathèque du Carré d’Art place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 La Placette Gard Occitanie 0466763503 http://bibliotheque.nimes.fr La bibliothèque Carré d’Art – Jean Bousquet occupe avec le musée d’art contemporain, le bâtiment du Carré d’art conçu par l’architecte anglais Norman Foster et situé en face du temple romain de la Maison Carrée.

Biblis en folie 2026

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