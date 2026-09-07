SESSION D’ÉCOUTE#1 – Rencontre autour du vinyle avec Bub.ble.ble, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre Monsigny · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
SESSION D’ÉCOUTE#1 – Rencontre autour du vinyle avec Bub.ble.ble Vendredi 20 novembre, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais
Gratuit sur réservation à la boutique billetterie du théâtre du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18 – 0321873715
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T21:30:00+01:00
Dans le cadre intimiste du foyer, participez à cette première soirée DJ vinyle, pensée comme un moment d’écoute, de découverte et d’échange autour d’un album avant-gardiste. Pour inaugurer ce rendez-vous, Bub.ble.ble vous invite à redécouvrir 3 Feet High and Rising, premier album de De La Soul paru en 1989. Véritable révolution dans l’histoire du hip-hop, cette œuvre marque les esprits en allant chercher des samples dans toutes sortes de musique, en jouant avec les contrastes, l’humour, l’absurde parfois, tout en portant des messages forts. La soirée se poursuivra par un mix retraçant l’héritage du collectif Native Tongues jusqu’aux Soulquarians, héritiers direct de cette énergie. Une traversée musicale riche en influences et en découvertes.
+ 10 ans
En plus ! Bar et planches apéro
Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]
Conférence // DJ Set
© DR
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