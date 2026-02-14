Seule en scène avec Mantine à la Grange tourangelle, 3 juillet, Grange tourangelle, Joué-lès-Tours

Seule en scène avec Mantine à la Grange tourangelle, 3 juillet Samedi 3 juillet 2027, 20h00 Grange tourangelle Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-03T20:00:00+02:00 – 2027-07-03T21:00:00+02:00

Fin : 2027-07-03T20:00:00+02:00 – 2027-07-03T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c0fb8-ce48-7205-8b3f-72b62eb4affa (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers fascinant de Mantine de la Tour avec son spectacle ‘Entretien de Débauche’. Ce seul en scène unique vous invite à découvrir la vie trépidante de cette incroyable cocotte de la Belle Époque. Niché dans la charmante Grange tourangelle, cet événement promet une expérience conviviale et intime, entouré d’un vaste jardin. Profitez de cette soirée exceptionnelle à Joué-lès-Tours, où chaque billet soutient directement l’artiste. Les places étant limitées, assurez-vous de réserver rapidement pour ne pas manquer cette rencontre artistique mémorable. 3 juillet 2027 Grange tourangelle ️ À partir de 9 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c0fb8-ce48-7205-8b3f-72b62eb4affa

Grange tourangelle Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019c0fb8-ce48-7205-8b3f-72b62eb4affa »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019c0fb8-ce48-7205-8b3f-72b62eb4affa »}]

Seule en scène avec Mantine à Joué-lès-Tours, 3 juillet. 9€, places limitées. Hormur Arts vivants