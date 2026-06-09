Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE Maison commune du Chemin vert Reims
Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE Maison commune du Chemin vert Reims vendredi 6 novembre 2026.
Reims
Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE
Maison commune du Chemin vert 1 Place du 11 Novembre Reims Marne
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:15:00
fin : 2026-11-06 20:45:00
Date(s) :
2026-11-06
Tout public
Au Théâtre de la Maison commune du Chemin vert à Reims
Un spectacle de1h15 qui brise les clichés ! Un voyage à travers le temps et les histoires de vie.
Pas rangée, pas sage, pas docile, Blanche Neige vous embarque dans un tourbillon d’émotions !
Des récits crus ou tendres, sans tabou et un grain de folie XXL !
L’artiste s’invite parmi les spectateurs et transforme la représentation en expérience partagée, vivante, imprévisible ! Dans cette proximité, elle traverse le temps qui passe, la vie de couple, le corps, les fragilités, avec humour et des moments plus sensibles.
Pourquoi ce spectacle ? Parce qu’il fait rire surtout, réfléchir… Émouvoir … Profondément humain, il parle à chacun sans détour ! .
Maison commune du Chemin vert 1 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE
L’événement Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE Reims a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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