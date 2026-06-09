Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE Maison commune du Chemin vert Reims

Reims

Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE

Maison commune du Chemin vert 1 Place du 11 Novembre Reims Marne

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:15:00

fin : 2026-11-06 20:45:00

Date(s) :

2026-11-06

Tout public

Au Théâtre de la Maison commune du Chemin vert à Reims

Un spectacle de1h15 qui brise les clichés ! Un voyage à travers le temps et les histoires de vie.

Pas rangée, pas sage, pas docile, Blanche Neige vous embarque dans un tourbillon d’émotions !

Des récits crus ou tendres, sans tabou et un grain de folie XXL !

L’artiste s’invite parmi les spectateurs et transforme la représentation en expérience partagée, vivante, imprévisible ! Dans cette proximité, elle traverse le temps qui passe, la vie de couple, le corps, les fragilités, avec humour et des moments plus sensibles.

Pourquoi ce spectacle ? Parce qu’il fait rire surtout, réfléchir… Émouvoir … Profondément humain, il parle à chacun sans détour ! .

Maison commune du Chemin vert 1 Place du 11 Novembre Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE

L’événement Seule en scène ITINÉRAIRE D’UNE FEMME PAS RANGÉE Reims a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne