Sfumato ! La Joconde dévoilée Romorantin-Lanthenay
mercredi 2 décembre 2026 · Romorantin-Lanthenay
Informations pratiques
Romorantin-Lanthenay
Sfumato ! La Joconde dévoilée
7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 18:30:00
fin : 2026-12-02 20:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Une création de la compagnie La Divine Comédie. Avec 5 comédiens.
Comédie vive et malicieuse, Sfumato ! nous plonge en 1503, lorsque Léonard de Vinci reçoit la commande du portrait d’une jeune femme destinée à devenir La Joconde. De la création de l’œuvre à son statut de chef-d’œuvre universel, le spectacle dévoile les secrets, les techniques et les mystères qui entourent ce tableau mythique. Une immersion surprenante dans l’atelier du Maître, où l’énigme de La Joconde se dévoile peu à peu.
Ouverture des locations le 16/09/26, à la Pyramide (aux heures d’ouverture). .
7 Rue Emile Martin Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 94 42 20 entracte@romorantin.fr
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English :
A production by La Divine Comédie. Featuring 5 actors.
L’événement Sfumato ! La Joconde dévoilée Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41
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