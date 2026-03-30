Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance La Cartonnerie Reims

Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Tout public

Shaârghot

Cyber-Punk d’une dimension parallèle

Armé de ses Shadows il ravage la scène, et imprègne chaque lieu de peinture noire, dans une ambiance post apocalyptique délirante. Une des grandes révélations de la scène indus electro/punk, la créature a fait ses armes auprès des pointures du genre Little Big Punish Yourself Hocico Ministry Les Tambours du Bronx Front 242, etc.

Solitaris

Entre puissance et contemplation

Crée en 2018, Solitaris est un groupe de métal moderne originaire de France. En l’espace de quelques années, il s’est imposé comme l’une des formations métal moderne montantes de la scène hexagonale et européenne. Avec 3 EPs déjà à son actif (Aseara en 2019, Siwa en 2023 et Nahar en 2025), le groupe a su fédérer un public fidèle grâce à une identité sonore forte mêlant puissance, technicité et atmosphères immersives. Solitatis a déjà été programmé sur des scènes prestigieuses telles que le Hellfest (Altar Stage, 2024), en tournée en Europe et en première partie de groupes tels que TEN56, Rise of the Northstar ou Tesseract.

Ghost Dance

Beats métronomiques et basses tranchantes

Repéré par Mau5trap, le label de Deadmau5, Ghost Dance développe dès ses premiers EPs une esthétique à la croisée de l’Electro Dark et de la Techno. Réputés pour leur intensité brute, ses sets l’ont mené sur les scènes de clubs emblématiques comme le Kit Kat Club (Berlin), Sound Club (Los Angeles), SPIN (San Diego), Monarch Theatre (Phoenix), Village Underground (Londres) ou La Cigale en ouverture de SIERRA VEINS(Paris), ainsi que dans des festivals reconnus tels que Les Transmusicales de Rennes, Madame Loyal (Lille), Le Jardin Électronique (Lille) ou Les 3

Éléphants (Laval).Aujourd’hui, Ghost Dance se produit en live machine des performances où il joue et réinterprète ses propres productions. Sa musique s’impose comme une mécanique rigoureuse, pensée pour et par la rave. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance

L’événement Shaârghot + Solitaris + Ghost Dance Reims a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne