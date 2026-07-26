AGENDA · Paris
Shakespeare Songs Salle Érard Paris
dimanche 11 octobre 2026 · Salle Érard · Paris
Informations pratiques
Festival Érard
Chœur de La Maîtrise de Paris
Clémence Chabrand, piano
Edwige Parat, direction
Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris
Le dimanche 11 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
payant
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T11:00:00+02:00_2026-10-11T13:00:00+02:00
Salle Érard 13 rue du Mail 75002 Paris
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