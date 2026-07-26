Shakespeare Songs Salle Érard Paris

Informations pratiques

Festival Érard

Chœur de La Maîtrise de Paris

Clémence Chabrand, piano

Edwige Parat, direction

Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris

Le dimanche 11 octobre 2026

de 11h00 à 13h00

payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-11T11:00:00+02:00_2026-10-11T13:00:00+02:00

Salle Érard 13 rue du Mail 75002 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



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