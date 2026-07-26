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Shakespeare Songs Salle Érard Paris

dimanche 11 octobre 2026 · Salle Érard · Paris

Shakespeare Songs Salle Érard Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Salle Érard
Adresse
13 rue du Mail
Ville
75002 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><br></p>

Festival Érard

Chœur de La Maîtrise de Paris
Clémence Chabrand, piano
Edwige Parat, direction

Concert du Chœur de la Maîtrise de Paris
Le dimanche 11 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
payant

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-11T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-11T11:00:00+02:00_2026-10-11T13:00:00+02:00

Salle Érard 13 rue du Mail  75002 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


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