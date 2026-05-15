Shamane L’atelier du plateau Paris
Shamane L’atelier du plateau Paris dimanche 5 juillet 2026.
Formé autour d’une trinité rythmique composée d’une contrebasse profonde, d’une batterie percutante et de deux guitares électriques aux sonorités rock, le groupe crée un univers sonore unique. Au cœur de leur démarche artistique, Shamane puise dans les racines du groove, tissant des motifs hypnotiques avec la contrebasse et la batterie. Les deux guitares électriques ajoutent des textures riches et des riffs percutants, propulsant l’auditeur dans un état de transe musicale.
avec : Csaba Palotaï, guitare, Stéphane Hoareau, guitare, Théo Girard, contrebasse, Antonin Leymarie, batterie.
Shamane incarne l’énergie brute et envoûtante d’un voyage transcendant les frontières musicales.
Le samedi 04 juillet 2026
de 21h00 à 22h00
payant
Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans
Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00
L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris
https://atelierduplateau.org/evenement/shamane/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/
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