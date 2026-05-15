Shamane L’atelier du plateau Paris

Formé autour d’une trinité rythmique composée d’une contrebasse profonde, d’une batterie percutante et de deux guitares électriques aux sonorités rock, le groupe crée un univers sonore unique. Au cœur de leur démarche artistique, Shamane puise dans les racines du groove, tissant des motifs hypnotiques avec la contrebasse et la batterie. Les deux guitares électriques ajoutent des textures riches et des riffs percutants, propulsant l’auditeur dans un état de transe musicale.

avec : Csaba Palotaï, guitare, Stéphane Hoareau, guitare, Théo Girard, contrebasse, Antonin Leymarie, batterie.

Shamane incarne l’énergie brute et envoûtante d’un voyage transcendant les frontières musicales.

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-05T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/shamane/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



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