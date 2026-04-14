Shii Foo Miix / Mat Wallace + DJ Suspect (Dusty Donuts), Le Bistrot de St So, Lille

Shii Foo Miix / Mat Wallace + DJ Suspect (Dusty Donuts) 23 et 24 avril Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:30:00+02:00 – 2026-04-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-04-24T00:00:00+02:00 – 2026-04-24T00:30:00+02:00

JEUDIS SHII FOO MIIX

Tous les Jeudis au Bistrot de St So !

Du bon goût pour tes oreilles, du bon son pour ton bidon.

SHIIFOOMIIX, c’est ton nouveau rendez-vous du jeudi au Bistrot de St So.

Le successeur de l’Apéromix, version 2.0, simple et efficace.

HAPPY HOUR de 18h-20h la bière 50cl au prix de la 33cl.

SNACK SUR PLACE de 19h à 22h !

JEUDI 23 AVRIL :

MAT WALLACE (BIRTHDAY !!!)

► De l’amour et des 45 tours… Only Vinyl Dj set.

Vainqueur du concours 2025 « Classic mix » de Shuba K (Jury : Cut Killer & Daddy K).

En 30 ans, Mat Wallace, c’est :

-La moitié du duo déjanté « Johnny & Wallace » (résidents Les Nuits Secrètes d’Aulnoye Aymeries et la bonne aventure à Dunkerque)

-Des premières parties :

Zenith de Lille w/Morcheeba & Muse

Aéronef w/Maceo Parker, Burning Spear, les 30 ans

Black Lab w/Messer Chups

-Des résidences : Guapa Bar, Stax’o’soul, Mod’jo, Le Verlaine, Shii Foo Mii

-Des Battles : w/Dirty Machine

-Un groupes : Ace Out

-Des événements : Vinyl Wheels (Cours St So), Musikadonf festival, festival Bar Bars.

ECOUTE – REGARDE

https://www.youtube.com/playlist…

https://www.facebook.com/djmatwallace/

https://www.instagram.com/djmatwallace

DJ SUSPECT (DUSTY DONUTS)

► Tout droit venu de Paris, DJ Suspect repousse les frontières musicales à chacun de ses sets. Entre Deep Funk, Afrobeat, Hip-Hop, breaks, jazz futuriste ou broken beat, il navigue avec aisance dans tous les styles guidés par une seule ligne : le groove.

Doté d’un sens du dancefloor redoutable et d’une technique impeccable, il a partagé les platines avec certains des meilleurs DJs au monde. De Los Angeles à Londres, de Sydney à Berlin, d’Ibiza à New York, il enchaîne depuis des années les dates aux quatre coins du globe, toujours au service des danseurs et des amateurs de rare grooves.

Membre du prestigieux collectif 45 Live aux côtés de figures comme Andy Smith ou DJ Format, il fait partie de cette génération de DJs passionnés par le vinyle et les 45 tours.

Également moitié du duo The Funk League, il signe plusieurs albums marquants entouré de légendes du hip-hop comme Large Professor, Diamond D ou Sadat X. Il multiplie les collaborations (Truth & Soul, WeFunk Radio…) et anime depuis 2015 son émission « Le Fonk et la Forme » sur Radio Meuh.

ECOUTE – REGARDE

https://www.facebook.com/soulbrothersuspect/?locale=fr_FR

https://on.soundcloud.com/x44VwR30NICGZPI7UJ

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.facebook.com/djmatwallace/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 502 Followers, 296 Following, 63 Posts – See Instagram photos and videos from DjMatWallace (@djmatwallace) », « type »: « rich », « title »: « DjMatWallace (@djmatwallace) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/431712635_211811308656072_6199695605701350182_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=108&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy45MzAuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=rWbTn_8G1HoQ7kNvwF8kMWL&_nc_oc=Adq9J8lQtX6rYWzCk0npoeTYpOOnv9sk_IuL7IGkTU4IUlx1-5Bc3yG3AxtlMf0neo0&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a389&oh=00_AfyRHNpwC0zaHebgirQKaWk1QZ32PhEYGSuhAhLg7tVzYg&oe=69D14005 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/djmatwallace », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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DJ sets 100% vinyles avec Mat Wallace (birthday set) et DJ Suspect. Funk, hip-hop, afro, breaks et rare grooves jusqu’à 00h30. Happy hour et snack sur place.