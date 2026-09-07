Si Foujita nous était conté, Chapelle Foujita, Reims

Informations pratiques

Si Foujita nous était conté 19 et 20 septembre Chapelle Foujita Marne

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les médiateurs mettent en lumière les temps forts de la vie et de la carrière de Foujita pour faire découvrir ou redécouvrir la chapelle comme une œuvre totale. Des livrets et des jeux permettent aussi aux plus jeunes de profiter de la visite.

Par les médiateurs des musées d’art.

Tout public.

Visites de 30 minutes toutes les heures.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326353600 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita Le peintre dorigine japonaise Tsugouharu Foujita sest converti en 1959 à la religion catholique, à la suite dune expérience mystique vécue à la basilique Saint-Rémi de Reims. Prenant à cette occasion le prénom de Léonard, il a exprimé le désir de décorer cette chapelle. Celle-ci, édifiée en 1966 sur un terrain offert par René Lalou, directeur de la maison de champagne Mumm, est dessinée dans un style dinspiration romane. La décoration est entièrement conçue par Foujita, qui a fourni les dessins et maquettes des vitraux et des sculptures. L’intérieur est orné de fresques réalisées directement par lartiste et utilisant la technique traditionnelle “a fresco”. La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix est consacrée le 1er octobre 1966. Léonard Foujita et son épouse Kimiyo y sont inhumés. En bus : ligne 7- arrêt Foujita. En tram : lignes A et B – arrêt Schneiter.

Les médiateurs mettent en lumière les temps forts de la vie et de la carrière de Foujita pour faire découvrir ou redécouvrir la chapelle comme une œuvre totale. Des livrets et des jeux permettent aux…

©Ville de Reims