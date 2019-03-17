Si les neurosciences m’étaient contées, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Si les neurosciences m’étaient contées Dimanche 17 mars 2019, 15h00, 16h00, 17h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-03-17T15:00:00+01:00 – 2019-03-17T16:00:00+01:00

Fin : 2019-03-17T17:00:00+01:00 – 2019-03-17T18:00:00+01:00

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « infocontact@cite-sciences.fr »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Vous pensiez que les contes n’étaient que pour les enfants ? Mémoire, rêves, cellules gliales… faites le lien entre la fiction et les connaissances scientifiques actuelles. Medecine – sante – sciences cognitives Activités et animations