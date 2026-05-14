Siân Pottok Studio de l’Ermitage Paris

«Cette voix céleste, ce groove, ce charisme, la netteté des lignes mélodiques… Au-delà d’être une artiste ‘10 en 1’, la belle Siân Pottok est tout simplement une virtuose.» – ELLE

Après les eaux profondes de son premier album « Deep Waters », avec ses origines qui vont de l’Inde au Congo, de la Slovaquie au Etats-unis, en passant par la Belgique, Siân Pottok nous tire par la manche pour atteindre la lumière sub- saharienne, via la sortie de son nouvel EP “HAPPY PEOPLE (sortie prévue 30 janvier 2026).

Avec la complicité de : Fatoumata Diawara, Tom Excell, Edouard Coquard, Bruno Guglielmi et ses musiciens de scène, la source de ses racines africaines rejaillit dans la production de cet EP pour atteindre le crédo « lève-toi et danse »

Entre ironie, sourire et provocation, elle explore les paradoxes de l’être humain : les enjeux sociétaux et ses contradictions face à la protection de la planète, la quête d’un bonheur factice dictée notamment par les réseaux, la défense du « rien n’est jamais écrit » et celle des libertés individuelles versus l’hypocrisie sociale qui nous entoure…

Réalisé par Tom Excell (Nubiyan Twist, Onipa, David Walters….), cet opus “Happy People” met en avant des mélodies accrocheuses, rythmique afro-pop, des riffs de saxophone évocateurs de l’univers de Mulatu Astatke et le son céleste du k’mele ngoni qui dialogue avec la voix à la fois puissante et délicate de Siân.

Une touche UK Afro Pop apporte ainsi une fraîcheur lumineuse et fédératrice à cet EP.

Entre Londres, Paris, et Kinshasa, Siân Pottok crée un son unique : un mélange audacieux de raffinement et de générosité où la profondeur rencontre l’envie inexorable de danser.

Sortie de l’album : Happy People (Noalou Productions – 2026)

Le mardi 09 juin 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tarif sur place : 25 EUR

Prévente : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T20:30:00+02:00_2026-06-09T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/sian-pottok



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

