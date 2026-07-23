Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Lucie Bérard Les Correspondances 2026 Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu Manosque
samedi 26 septembre 2026 · Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Lucie Bérard Les Correspondances 2026
Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
+ frais de location
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26
S’allonger dans une semi-pénombre et écouter les artistes et leurs invités, écrivains et musiciens du festival, pour soixante minutes de chansons et lectures.
Ouverture de la billetterie pour les siestes littéraires 25 août 2026 à 10h.
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Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org
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English :
Relax in the soft light and listen to the artists and their guests—writers and musicians from the festival—for sixty minutes of songs and readings.
Tickets for the literary siestas go on sale August 25, 2026, at 10 a.m.
L’événement Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Lucie Bérard Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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