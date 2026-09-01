Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Lucie Bérard Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu Manosque

Informations pratiques

Manosque

Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Lucie Bérard

Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 15:30:00

Date(s) :

2026-09-26

S’allonger dans une semi-pénombre et écouter les artistes et leurs invités, écrivains et musiciens du festival, pour soixante minutes de chansons et lectures.

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Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 correspondancesmanosque@gmail.com

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English : Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Lucie Bérard

Lie back in the semi-darkness and listen to the artists and their guests—writers and musicians from the festival—for sixty minutes of songs and readings.

L’événement Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Lucie Bérard Manosque a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque