Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Sylvain Prudhomme Les Correspondances 2026 Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu Manosque

Informations pratiques

Manosque

Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Sylvain Prudhomme Les Correspondances 2026

Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:30:00

fin : 2026-09-25 15:30:00

Date(s) :

2026-09-25

S’allonger dans une semi-pénombre et écouter les artistes et leurs invités, écrivains et musiciens du festival, pour soixante minutes de chansons et lectures.

Ouverture de la billetterie pour les siestes littéraires 25 août 2026 10h

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Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

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English :

Relax in the soft light and listen to the artists and their guests—writers and musicians from the festival—for sixty minutes of songs and readings.

Tickets for the literary siestas go on sale: August 25, 2026, at 10 a.m.

L’événement Sieste littéraire par Bastien Lallemant, Maëva Le Berre, JP Nataf, Mathieu Boogaerts & Sylvain Prudhomme Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque