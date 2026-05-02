Sieste-musicale à Vendôme, Médiathèque, Vendôme

Sieste-musicale à Vendôme Samedi 2 mai, 00h00 Médiathèque Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Nouvelle animation dans votre médiathèque. Sieste-musicale à Vendôme. Venez profiter d’un moment de détente et de découverte musicale à la médiathèque. Thème : jazz. Pour adultes. Réservation conseillée.

Médiathèque Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 43 66 »}]

Nouvelle animation dans votre médiathèque. Sieste-musicale à Vendôme. Venez profiter d’un moment de détente et de découverte musicale à la médiathèque. Thème : jazz. Pour adultes. Réservation conseill Littérature