Sieste sonore, Centre Socioculturel L’étincelle, Saint-Céré
samedi 3 octobre 2026 · Centre Socioculturel L'étincelle · Saint-Céré
Informations pratiques
Sieste sonore Samedi 3 octobre, 16h30 Centre Socioculturel L’étincelle Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Dans cette sieste sonore, des voix murmurent des « je rêve d’un lieu où… ». Récits, souffles et silences s’entrelacent pour dessiner une utopie collective, sensible et poétique.Allongé·e, vous êtes invité·e à dériver, écouter et laisser naître vos propres rêves.
Centre Socioculturel L’étincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 07 84 27 52 19 https://www.saint-cere.fr/ https://mediatheque.saint-cere.fr/ Centre socioculturel Parking et accès PMR
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