Siestes musicales Médiathèque Hélène Berr Paris
Siestes musicales Médiathèque Hélène Berr Paris samedi 4 juillet 2026.
Les samedis 4 et 25 juillet de 15 h à 16 h 30
Entrée libre
Nombre de places limitées
Modification du programme possible en fonction de la météo
Un voyage musical détendu près des arbres du jardin de la médiathèque avec playlist, dj set…
Le samedi 25 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:30:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T16:30:00+02:00
Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr
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