Siestes musicales Médiathèque Hélène Berr Paris

Les samedis 4 et 25 juillet de 15 h à 16 h 30

Entrée libre

Nombre de places limitées

Modification du programme possible en fonction de la météo

Un voyage musical détendu près des arbres du jardin de la médiathèque avec playlist, dj set…

Le samedi 25 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T16:30:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T16:30:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



Afficher la carte du lieu Médiathèque Hélène Berr et trouvez le meilleur itinéraire

