Signature Souscription publique, Place des Fourneaux, Maincy

Informations pratiques

Signature Souscription publique Samedi 19 septembre, 16h00 Place des Fourneaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un temps fort marqué par le lancement de la souscription publique, menée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, en présence d’Alain Plaisance, maire de Maincy, de Bernard Delamotte pour la Fondation du Patrimoine, et d’Alexandre de Vogüé, parrain de l’opération.

Place des Fourneaux Place des Fourneaux 77950 Maincy Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France https://maincy-journee-patrimoine.my.canva.site/

Un temps fort marqué par le lancement de la souscription publique, menée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, en présence d’Alain Plaisance, maire de Maincy, de Bernard Delamotte pour la…

©Mairie de Maincy