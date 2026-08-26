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« Silences » : festival de l’association 3027 Théâtre de la Concorde Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Théâtre de la Concorde · Paris

« Silences » : festival de l’association 3027 Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Théâtre de la Concorde
Adresse
1 Avenue Gabriel
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
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Fondée en 2019 et reconnue d’intérêt général, l’association 3027 fait émerger des projets artistiques en parallèle de ses interventions au sein de structures sociales (prisons, foyers pour enfants, centres d’hébergement, hôpitaux, écoles en quartiers prioritaires, EHPAD,…) offrant aux personnes rencontrées lors des ateliers et à un public ouvert la possibilité de se rendre à des rendez-vous culturels gratuits et hebdomadaires.

Sur scène, Catherine Bernier, Étincelle, Kate,La Nuit, Madani Aziz et Toko donnent voix à ces textes, accompagnés à l’accordéon par David Venitucci. Une lecture pour faire entendre ce que l’on tait, ce que l’on ne peut pas toujours dire, mais aussi ce que le silence peut révéler.

Distribution

Avec Catherine Bernier, Étincelle, Kate, La Nuit, Madani Aziz, Toko
Accompagné·es à l’accordéon par David Venitucci

L’art, la création et l’écriture permettent d’exprimer les idées et les destins silenciés. Cette lecture donne à entendre des paroles nées au sein de l’association 3027 et interroge ce que nos silences disent de nous et de la société.
Le vendredi 18 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel  75008 Paris
Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)
Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)
Vélib -> Petit Palais (242.58m)
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