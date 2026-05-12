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Silent Night Loft Cinémas Châtellerault

Silent Night Loft Cinémas Châtellerault

Silent Night Loft Cinémas Châtellerault samedi 20 mars 2027.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 20 mars 2027

Fin : samedi 20 mars 2027

Heure de début : 17:55:00

Tarif :

Châtellerault

Silent Night

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 17:55:00
fin : 2027-03-20 21:00:00

Date(s) :
2027-03-20

Noël 1914, sur le front de la Première Guerre mondiale. Des soldats ennemis s’affrontent dans les tranchées, mais le soir du 24 décembre, quelque chose d’inattendu se produit… les armes se taisent et les ennemis fraternisent le temps d’une trêve miraculeuse.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Silent Night

L’événement Silent Night Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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