Silent Night Loft Cinémas Châtellerault

Châtellerault

Silent Night

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 17:55:00

fin : 2027-03-20 21:00:00

Date(s) :

2027-03-20

Noël 1914, sur le front de la Première Guerre mondiale. Des soldats ennemis s’affrontent dans les tranchées, mais le soir du 24 décembre, quelque chose d’inattendu se produit… les armes se taisent et les ennemis fraternisent le temps d’une trêve miraculeuse. .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Silent Night

L’événement Silent Night Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne