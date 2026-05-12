Silent Night Loft Cinémas Châtellerault
Silent Night Loft Cinémas Châtellerault samedi 20 mars 2027.
Châtellerault
Silent Night
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 17:55:00
fin : 2027-03-20 21:00:00
Date(s) :
2027-03-20
Noël 1914, sur le front de la Première Guerre mondiale. Des soldats ennemis s’affrontent dans les tranchées, mais le soir du 24 décembre, quelque chose d’inattendu se produit… les armes se taisent et les ennemis fraternisent le temps d’une trêve miraculeuse. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Silent Night
L’événement Silent Night Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- In The Mood for Love Loft Cinémas Châtellerault 15 mai 2026
- Oiseaux dans une ambiance pastorale rue du paradis Châtellerault 17 mai 2026
- Le Cid Loft Cinémas Châtellerault 17 mai 2026
- Atelier mécanique participatif Rue Jean Monnet Châtellerault 19 mai 2026
- TRIO AURA Théâtre Blossac Châtellerault 20 mai 2026