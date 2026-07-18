Silk & Velvet, Soul Train party, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Silk & Velvet, Soul Train party 19 et 20 septembre La Vapeur Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

La Vapeur – Lancement de saison

Mot d’ouverture et présentation de saison

Silk & Velvet (FR – Chalon-sur-Saône)

concert soul funk

Silk & Velvet se situe au milieu d’une île, en plein cœur du triangle des mers formé par la Soul, la House et le Funk. Et tandis que les accords évoquent le chant des palmiers ballottés par le vent, les sonorités analogiques viennent reproduire la chaleur du soleil sur la peau. Les percussions et les lignes de basse disco sont les grains de sable qui composent cette plage dorée, cernée par l’écume et la respiration de la mer, s’étendant à perte de vue. Au centre du décor, une voix sort de la végétation et nous invite à aller toujours plus profondément dans cet écrin d’azur. Écoutez cette voix et laissez-vous porter…

Soul Train party (FR – Dijon)

soul line dance

On sort le nouveau cartable et la chemise à col pelle à tarte !

La Soul Train party, c’est un dancefloor 5 *, moite à souhait, aux saveurs groovy des années 70. Cinq heures de black music non-stop : soul, funk, afro funk, disco…

Le casting aux platines : La Gougère, Mr Choubi, St Amour, Elvis Pressplay et Blackvoices.

Régulièrement, la foule se fend comme la mer Rouge sous les pas de Moïse pour laisser place aux célèbres « Soul Train Line Dance », où chacun·e peut exhiber ses plus beaux pas, en duo, sous les acclamations.

Il faudra s’échauffer, se déhancher… et bien sûr, soigner sa tenue 70’s !

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33380488600 https://www.lavapeur.com https://www.facebook.com/lavapeurdijon;https://twitter.com/lavapeurdijon La Vapeur, salle de concert dijonnaise ouverte en 1995, est un lieu dédié aux musiques actuelles, labellisé SMAC depuis 2012 et entièrement rénové en 2018. Elle abrite deux salles de concerts, des studios de répétition et de MAO, et un restaurant “Les Cornichons”.

Son projet se décline autour de la diffusion (concerts, Extra Festival), de la médiation culturelle (actions avec le secteur éducatif, social), de l’accompagnement artistique (résidences, formations, conseils pour les artistes) et d’actions transversales (accessibilité, ancrage local, engagement RSO, prévention des risques, lutte contre les discriminations). La Vapeur agit pour que chacun·e puisse vivre une expérience musicale, en tant que public ou artiste, dans un lieu ouvert, exigeant et bienveillant, connecté à son territoire. piste cyclable depuis le centre-ville, en bus : Liane 6 – arrêt La Vapeur, en voiture : parking attenant à La Vapeur.

La Vapeur – Lancement de saison

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