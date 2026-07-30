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Siloë Trio Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 4 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Siloë Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
Billetterie : 25 EUR

Trois guitares, trois voix de bois et de cordes, pour une texture sonore légère, subtile et aérienne.

À travers des standards revisités et des compositions originales, les trois musiciens tissent un répertoire de timbres mêlés, où chaque guitare trouve ça voix.

Dawson Reinhardt : guitare

Godefroi Henry : guitare

Marius Bojan : guitare

À la croisée de plusieurs terres musicales, Siloë Trio fait dialoguer les couleurs de la musique brésilienne, l’élan du jazz américain et l’élégance du jazz français.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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