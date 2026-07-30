Siloë Trio Le Son de la Terre PARIS 05
dimanche 4 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Trois guitares, trois voix de bois et de cordes, pour une texture sonore légère, subtile et aérienne.
À travers des standards revisités et des compositions originales, les trois musiciens tissent un répertoire de timbres mêlés, où chaque guitare trouve ça voix.
Dawson Reinhardt : guitare
Godefroi Henry : guitare
Marius Bojan : guitare
À la croisée de plusieurs terres musicales, Siloë Trio fait dialoguer les couleurs de la musique brésilienne, l’élan du jazz américain et l’élégance du jazz français.
Le dimanche 04 octobre 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-04T21:00:00+02:00
fin : 2026-10-04T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
Afficher la carte du lieu Le Son de la Terre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 05 (Paris)
- Sebastian Cordero Duo Le Son de la Terre PARIS 05 30 juillet 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026
- Florian Marques & Hugo Corbin Le Son de la Terre PARIS 05 7 août 2026
- Philippe Chagne / Rémi Toulon duo Le Son de la Terre PARIS 05 8 août 2026
- Sandro Zerafa / Yoni Zelnik duo Le Son de la Terre PARIS 05 9 août 2026