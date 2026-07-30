Siloë Trio Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 4 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Trois guitares, trois voix de bois et de cordes, pour une texture sonore légère, subtile et aérienne.

À travers des standards revisités et des compositions originales, les trois musiciens tissent un répertoire de timbres mêlés, où chaque guitare trouve ça voix.

Dawson Reinhardt : guitare

Godefroi Henry : guitare

Marius Bojan : guitare

À la croisée de plusieurs terres musicales, Siloë Trio fait dialoguer les couleurs de la musique brésilienne, l’élan du jazz américain et l’élégance du jazz français.

Le dimanche 04 octobre 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-04T21:00:00+02:00

fin : 2026-10-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-04T18:00:00+02:00_2026-10-04T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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