Sim Copans à l’honneur: plaque commémorative, Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac

Informations pratiques

Sim Copans à l’honneur: plaque commémorative Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale de SOUILLAC Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du Jazz en France.

À l’occasion des 10 ans du Festival Résurgence, une plaque sera installée sur le mur extérieur de la bibliothèque, accompagnée de discours de ses proches et un mini concert de Jazz.

Bibliothèque municipale de SOUILLAC 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 0565326792 http://mediatheque.souillac.fr

Biblis en folie 2026

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