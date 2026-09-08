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Sim Copans à l’honneur: plaque commémorative, Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de SOUILLAC · Souillac

Sim Copans à l’honneur: plaque commémorative, Bibliothèque municipale de SOUILLAC, Souillac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de SOUILLAC
Adresse
10 rue de la Halle, 46200 Souillac
Ville
46200 Souillac
Département
Lot

Sim Copans à l’honneur: plaque commémorative Samedi 3 octobre, 11h00 Bibliothèque municipale de SOUILLAC Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Hommage à Sim Copans (1912-2000), universitaire, homme de radio et grand passeur des cultures américaines et du Jazz en France.
À l’occasion des 10 ans du Festival Résurgence, une plaque sera installée sur le mur extérieur de la bibliothèque, accompagnée de discours de ses proches et un mini concert de Jazz.

Bibliothèque municipale de SOUILLAC 10 rue de la Halle, 46200 Souillac Souillac 46200 Lot Occitanie 0565326792 http://mediatheque.souillac.fr
Biblis en folie 2026

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