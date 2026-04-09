Simela Namavar Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Entre mémoire et modernité, ce parcours sonore tisse un dialogue sensible entre héritage et liberté, pour une soirée placée sous le signe de l’authenticité et de l’invention.

Une voix habitée, traversée par l’amour du bebop et du swing, s’inscrit dans la lignée des grandes figures du jazz vocal et du Great American Songbook, évoquant l’élégance et la puissance expressive de Sarah Vaughan et Ella Fitzgerald.

Simela Namavar : voix

Julien Coriatt : piano

Mathieu Scala : contrebasse

Thomas Galliano : batterie

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, arménien — Un voyage musical entre l’Arménie et le jazz, où les mélodies profondes de la tradition arménienne rencontrent des standards subtilement revisités.

Le mardi 09 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 09 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:30:00+02:00_2026-06-09T20:30:00+02:00;2026-06-09T21:30:00+02:00_2026-06-09T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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