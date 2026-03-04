Simon François présente son nouveau roman « La plupart des hommes », Librairie de Paris, Paris

Simon François présente son nouveau roman « La plupart des hommes » Vendredi 13 mars, 19h00 Librairie de Paris Paris

Venez découvrir « La plupart des hommes » publié aux Éditions du Masque.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Pierre Toury

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France

