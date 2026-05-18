SIMON SPANG HANSSEN & EAR WITNESS Le Baiser Salé Paris

Avec Ear Witness, Simon Spang-Hanssen engage un quartet de jazz contemporain où l’écriture et l’improvisation se confrontent en continu, dans une esthétique ouverte, héritée de ses collaborations avec des figures comme John Tchicai ou Michel Portal, entre rigueur formelle et liberté de jeu. Au piano, Mario Canonge, trajectoire entre Martinique et Paris, Ultramarine avec Nguyên Lê, jeu percussif et harmonies métissées nourries de jazz et d’influences caribéennes, présence essentielle de la scène hexagonale. À la basse, Linley Marthe, ancien membre du Joe Zawinul Syndicate, reconnu pour sa puissance et sa virtuosité, un son dense, précis, immédiatement identifiable dans le jazz fusion contemporain. À la batterie, Adriano Tenorio, héritage brésilien et circulation européenne, collaborations avec Mayra Andrade ou Gregory Privat, un jeu souple, structurant, très ancré dans le rythme et le mouvement. Ensemble, un langage collectif tendu et organique, où chaque voix garde son identité tout en construisant un ensemble cohérent, avec en filigrane des extraits du futur album Seconds Ago de Simon Spang-Hanssen (sortie 28 août 2026) et un hommage à Félix Sabal-Lecco.

Ear Witness réunit Simon Spang-Hanssen, Mario Canonge, Linley Marthe et Adriano Tenorio dans un quartet de jazz contemporain libre et métissé, entre écriture, improvisation et création collective.

Le samedi 10 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

Le samedi 10 octobre 2026

de 21h00 à 22h30

Le vendredi 09 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

Le vendredi 09 octobre 2026

de 21h00 à 22h30

payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif web : 28 EUR

Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Jeune : 13 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T19:00:00+02:00_2026-10-09T20:30:00+02:00;2026-10-09T21:00:00+02:00_2026-10-09T22:30:00+02:00;2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T20:30:00+02:00;2026-10-10T21:00:00+02:00_2026-10-10T22:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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