Simona Parrinello « Awaken » JASS CLUB PARIS Paris
Simona Parrinello « Awaken » JASS CLUB PARIS Paris vendredi 17 juillet 2026.
Depuis 2006, la chanteuse Simona Parrinello et le pianiste Gianluca Di Ienno construisent ensemble un jazz contemporain nourri des influences de Duke Ellington, Billy Strayhorn, Kenny Wheeler ainsi que de la musique contemporaine.
Rejoints par Alessandro Rossi à la batterie et Michelangelo Scandroglio à la contrebasse, le quartet ‘Awaken’ tisse un dialogue sensible entre voix, silence et interaction collective
Simona Parrinello / voix
Gianluca Di Ienno / piano
Michelangelo Scandroglio / contrebasse
Alessandro Rossi / batterie
Friands de musique contemporaine, les compositions de Simona Parrinello et Gianluca Di Ienno mêlent lyrisme, improvisation et adaptations poétiques de Maya Angelou ou encore Emily Dickinson.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 17 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T19:30:00+02:00_2026-07-17T20:30:00+02:00;2026-07-17T21:30:00+02:00_2026-07-17T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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