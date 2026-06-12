Depuis 2006, la chanteuse Simona Parrinello et le pianiste Gianluca Di Ienno construisent ensemble un jazz contemporain nourri des influences de Duke Ellington, Billy Strayhorn, Kenny Wheeler ainsi que de la musique contemporaine.

Rejoints par Alessandro Rossi à la batterie et Michelangelo Scandroglio à la contrebasse, le quartet ‘Awaken’ tisse un dialogue sensible entre voix, silence et interaction collective

Simona Parrinello / voix

Gianluca Di Ienno / piano

Michelangelo Scandroglio / contrebasse

Alessandro Rossi / batterie

Friands de musique contemporaine, les compositions de Simona Parrinello et Gianluca Di Ienno mêlent lyrisme, improvisation et adaptations poétiques de Maya Angelou ou encore Emily Dickinson.

Le vendredi 17 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 17 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-17T19:30:00+02:00_2026-07-17T20:30:00+02:00;2026-07-17T21:30:00+02:00_2026-07-17T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

