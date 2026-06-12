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Simona Parrinello « Awaken » JASS CLUB PARIS Paris

Simona Parrinello « Awaken » JASS CLUB PARIS Paris

Simona Parrinello « Awaken » JASS CLUB PARIS Paris vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : <p>De 10 à 19 euros.</p>

Depuis 2006, la chanteuse Simona Parrinello et le pianiste Gianluca Di Ienno construisent ensemble un jazz contemporain nourri des influences de Duke Ellington, Billy Strayhorn, Kenny Wheeler ainsi que de la musique contemporaine.

Rejoints par Alessandro Rossi à la batterie et Michelangelo Scandroglio à la contrebasse, le quartet ‘Awaken’ tisse un dialogue sensible entre voix, silence et interaction collective

Simona Parrinello / voix

Gianluca Di Ienno / piano

Michelangelo Scandroglio / contrebasse

Alessandro Rossi / batterie

Friands de musique contemporaine, les compositions de Simona Parrinello et Gianluca Di Ienno mêlent lyrisme, improvisation et adaptations poétiques de Maya Angelou ou encore Emily Dickinson.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le vendredi 17 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant

De 10 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-17T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T19:30:00+02:00_2026-07-17T20:30:00+02:00;2026-07-17T21:30:00+02:00_2026-07-17T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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