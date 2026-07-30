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Simone Prattico Trio Le Son de la Terre PARIS 05

mercredi 14 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Simone Prattico Trio Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
Billetterie : 25 EUR

Après la parution de son album « Oriundo », salué par la presse internationale, le batteur italien Simone Prattico revient avec son trio pour un concert exceptionnel avec Leo Montana au piano et Acelino de Paula à la basse. Les trois musiciens mêlent un groove envoutant à des mélodies romantiques. Une alchimie captivante

entre culture méditerranéenne et musique afro-américaine.

Simone Prattico, batterie

Acelino de Paula, basse

Leo Montana, piano

« Un jazz élégant, spontanément dynamique et résolument moderne ». (Open Jazz – Radio France)
Le mercredi 14 octobre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-15T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T20:00:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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