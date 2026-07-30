Simone Prattico Trio Le Son de la Terre PARIS 05

mercredi 14 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Après la parution de son album « Oriundo », salué par la presse internationale, le batteur italien Simone Prattico revient avec son trio pour un concert exceptionnel avec Leo Montana au piano et Acelino de Paula à la basse. Les trois musiciens mêlent un groove envoutant à des mélodies romantiques. Une alchimie captivante

entre culture méditerranéenne et musique afro-américaine.

Simone Prattico, batterie

Acelino de Paula, basse

Leo Montana, piano

« Un jazz élégant, spontanément dynamique et résolument moderne ». (Open Jazz – Radio France)

Le mercredi 14 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T20:00:00+02:00_2026-10-14T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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