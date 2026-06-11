Sinclair, Aïssa Mallouk La Vapeur Dijon

Dijon

Sinclair, Aïssa Mallouk

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06 23:59:00

Date(s) :

2026-11-06

Sinclair FR

Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy.

Aïssa Mallouk FR

Artiste franco-marocain, Aïssa Mallouk mêle un slam soul moderne aux allures cinématiques. Un voyage entre poésie et groove, porté par une sensibilité singulière et vibrante. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Sinclair, Aïssa Mallouk

L’événement Sinclair, Aïssa Mallouk Dijon a été mis à jour le 2026-06-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)