Sinclair, Aïssa Mallouk, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Sinclair, Aïssa Mallouk Vendredi 6 novembre, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00

Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:59:00+01:00

Sinclair /FR

Entouré de ses cinq musiciens hors pair, Sinclair mêle avec brio ses titres incontournables et ses nouvelles compositions dans un show énergique, mature et profondément groovy.

Aïssa Mallouk /FR

Artiste franco-marocain, Aïssa Mallouk mêle un slam soul moderne aux allures cinématiques. Un voyage entre poésie et groove, porté par une sensibilité singulière et vibrante.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/sinclair-aissa-mallouk »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, funk, soul La Vapeur Concert

Nina Blanc Francard